NHL : les Islanders complètent le carré des finales de Conférence par Florian Burgaud (iDalgo) Sans se faire peur, les Islanders de New York s'offrent une place en finale de la Conférence Est contre le Tampa Bay Lightning, qualifié depuis déjà quelques jours. Dans un match 7 de tous les dangers face aux Flyers de Philadelphie, revenue de 1-3 à 3-3, ils ne se sont pas fait peur en menant, après 14 minutes, 2-0 sur des buts de Scott Mayfield et Andy Greene. Par la suite, la défense a assuré avec, notamment, 16 arrêts de Thomas Greiss, son portier. Avec deux nouvelles réalisations inscrites dans les deux dernières périodes, les Islanders s'imposent 4-0 et retrouvent ce stade la compétition pour la première fois depuis 1993. Dès la nuit prochaine, les finales de Conférence des play-offs de la NHL débutent avec le premier affrontement, à l'Ouest, entre les Vegas Golden Knights et les Dallas Stars.

