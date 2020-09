Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : les Golden Knights recollent Reuters • 09/09/2020 à 10:54









NHL : les Golden Knights recollent par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit passée, le match 2 de la finale de la Conférence Ouest des play-offs de la NHL se disputait sur la glace du Rogers Palace d'Edmonton. Menés 1-0 dans la série par les Stars de Dallas, les Golden Knights de Vegas ont remis les pendules à l'heure en dominant leurs adversaires 3-0 avec des buts inscrits dans le deuxième tiers par Paul Stastny, William Karlsson et Tomas Nosek. En défense, le gardien Robin Lehner, de retour dans les cages après avoir été remplacé lors de la première rencontre, a réalisé une rencontre pleine avec 24 arrêts. La nuit prochaine, à l'Est, les Islanders tenteront de revenir à hauteur du Lightning, vainqueur 8-2 de la première rencontre.

