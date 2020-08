Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : les Golden Knights qualifiés, les Capitals restent en vie miraculeusement Reuters • 19/08/2020 à 11:43









par Florian Burgaud (iDalgo) Et la superstar Alex Ovechkin sauva les Capitals de Washington. Menés 3-0 dans la série les opposant aux Islanders de New York dans la bulle de la Scotiabank Arena de Toronto et 2-0 après 10 minutes de jeu dans le Game 4, les joueurs de la capitale fédérale se sont rebellés sous l'impulsion d'Alex Ovechkin, triple champion du monde et vainqueur de la Coupe Stanley avec sa franchise de toujours en 2018. Auteur de deux réalisations, il permet aux Capitals de rester en vie dans cette série. Par ailleurs, les Golden Knights de Vegas s'imposent 4-3 face à Chiacgo et filent au deuxième tour des play-offs dans la Conférence Ouest. Enfin, Dallas et Philadelphie ne sont plus qu'à une victoire de la qualification après avoir battu, respectivement, Calgary et Montréal. La nuit prochaine, les trois NHLer français seront sur la glace : Alexander Texier voudra rester en vie, Pierre-Édouard Bellemare se qualifier et Antoine Roussel prendre l'avantage alors que son équipe en est à 2-2.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.