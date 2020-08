Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : les Blue Jackets recollent avec un Alexandre Texier performant, Vegas fait le break Reuters • 14/08/2020 à 11:42









par Florian Burgaud (iDalgo) Les play-offs de la NHL, et la course à la tant convoitée Coupe Stanley, continuaient la nuit dernière dans les bulles canadiennes de Toronto et d'Edmonton. En ouverture de la journée, les Blue Jackets de Columbus se sont imposés 3-1 face aux Lightning de Tampa Bay avec, notamment, une assistance du Français Alexandre Texier, sa quatrième depuis la reprise de la saison. Ce succès en 60 minutes, et non 150 comme deux jours auparavant, permet à la franchise entraînée par John Tortorella de recoller dans cette série du premier tour des play-offs de la conférence Est. Les Golden Knights de Vegas s'imposent 4-3 en prolongation face à Chicago et mène déjà 2-0. Égalité parfaite entre Carolina et Boston tout comme entre Dallas et Calgary. La nuit prochaine, Antoine Roussel et Pierre-Édouard Bellemare tenteront de faire le break avec Vancouver et Colorado.

