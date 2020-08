Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : le tableau des demi-finales de Conférence complété Reuters • 22/08/2020 à 11:18









NHL : le tableau des demi-finales de Conférence complété par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, le premier tour des play-offs de la NHL, ligue majeure nord-américaine de hockey sur glace, a pris fin dans les bulles de Toronto et d'Edmonton. Aucune des huit séries n'est allée jusqu'au fatidique match 7 puisque les Canucks de Vancouver, du Français Antoine Roussel, se sont imposés 6-2 face aux Blues de St. Louis pour s'imposer 4-2. Les tenants de la Coupe Stanley abandonnent donc leur précieux trophée après seulement six rencontres de play-offs. Par ailleurs, les Flyers de Philadelphie gagnent 3-2 face aux Canadiens de Montréal et se qualifient également. La nuit prochaine, les demi-finales de Conférence débutent avec le match 1 opposant l'Avalanche du Colorado aux Stars de Dallas.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.