NHL : le premier point pour les Stars par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, la grande finale de la Coupe Stanley opposant le Lightning de Tampa Bay aux Stars de Dallas débutait sur la glace de la patinoire du Rogers Palace d'Edmonton. Si ce sont les Floridiens qui ont dominé ce match 1 (36 tirs à 20), ce sont bien les joueurs des Stars qui s'imposent 4-1 pour prendre le premier point dans cette série finale. Pourtant, jusqu'à la 33e minute de jeu, le score était toujours de 1-1. C'était avant l'accélération de Dallas et le but du break du Finlandais Joel Kiviranta juste avant la fin du deuxième tiers. Dans l'ultime période, Tampa Bay a mis la pression sur la cage adverse sans parvenir à marquer. La revanche est programmée dans la nuit de lundi à mardi.

