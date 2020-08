Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Le Lightning et les Canucks égalisent (1-1) Reuters • 26/08/2020 à 11:07









NHL : Le Lightning et les Canucks égalisent (1-1) par Adonis Vesin (iDalgo) Antoine Roussel (1 tir) et ses Canucks sont déjà de retour. Vancouver a battu La Vegas 5-2 après une partie maîtrisée. Toffoli et Horvat ont creusé l'écart lors du premier tiers-temps (2-0). Tuch a tenté de relancer la rencontre pour les Golden Knights mais Pettersson et Horvat ont désarçonné les Chevaliers (4-1). Pearson a terminé le travail dans le dernier tiers (5-2). Le Lightning a connu une rencontre bien plus accroché (4-3 après prolongation). Les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Par deux fois, Boston a mené. Par deux fois, Tampa Bay a égalisé, avant de prendre l'avantage dans le dernier tiers par un doublé de Coleman (3-2). Brad Marchand, auteur aussi de deux buts, envoyait les deux franchises en prolongation. Palat donnait alors la victoire au Lightning.

