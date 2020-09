Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : la Coupe Stanley pour Tampa Bay Reuters • 29/09/2020 à 10:23









NHL : la Coupe Stanley pour Tampa Bay par Adonis Vesin (iDalgo) Seize ans que la franchise attendait ce moment. Cette nuit, Tampa Bay a soulevé la deuxième Coupe Stanley de son histoire après avoir battu les Dallas Stars 2-0 (4-2 dans la série). Brayden Point a trouvé la faille en deux temps, malgré la parade d'Anton Khoudobine, avant le quart d'heure de jeu (1-0, 13e). Blake Coleman (28e), sur un habile renversement de Cédric Paquette, a offert deux longueurs d'avance au Lightning. La franchise coachée par Jon Cooper a été bien trop forte à Edmonton, avec une moyenne de trois buts par match. Le défenseur suédois Victor Hedman (10 buts, 12 passes) a été sacré MVP des play-offs.

