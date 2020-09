Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : l'Avalanche s'offre un match 7 Reuters • 03/09/2020 à 11:50









NHL : l'Avalanche s'offre un match 7 par Florian Burgaud (iDalgo) Vont-ils le faire ? Depuis 2002, l'Avalanche, où évolue le Français Pierre-Édouard Bellemare, plus de 15 minutes sur la glace la nuit dernière, n'a plus remporté un match 7 en play-offs et reste même sur quatre défaites de rang. Si les joueurs du Colorado en sont ici ce matin, c'est parce qu'ils ont fait le travail en dominant les Stars de Dallas 4-1 à Edmonton. Menés 1-0 à la 18e minute, ils ont ensuite pris la mesure de leurs adversaires avec des buts de Nikita Zadorov, Cale Makar, Mikko Rantanen et Nathan MacKinnon. Le match 7 aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. La nuit prochaine, les Islanders et les Golden Knights peuvent aller chercher leur ticket en finale de Conférence.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.