NHL : l'Avalanche de Pierre-Édouard Bellemare s'incline d'entrée

par Florian Burgaud (iDalgo) Une série qui débute mal. La nuit dernière, un seul match des play-offs NHL était au programme dans la bulle du Rogers Palace d'Edmonton : elle opposait l'Avalanche du Colorado aux Stars de Dallas. Il s'agissait, par ailleurs, de la première rencontre des demi-finales de Conférence. Elle a débuté fort puisque, après seulement 17 minutes de jeu, les Yankees menaient 3-1 grâce à des réalisations de Tyler Seguin, Blake Comeau et Alexander Radulov. Si les coéquipiers de Pierre-Édouard Bellemare, 10 minutes sur la glace, sont ensuite revenus à deux reprises à une longueur, les Stars s'imposent finalement 5-3 et prennent l'avantage d'entrée dans cette série qui donnera un ticket pour la finale de la Conférence Ouest face à Vancouver ou Vegas.

