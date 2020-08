Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : l'Avalanche de Bellemare battu pour son dernier match de classement Reuters • 09/08/2020 à 10:46









NHL : l'Avalanche de Bellemare battu pour son dernier match de classement par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, seules deux rencontres de classement étaient au programme dans les bulles d'Edmonton et de Toronto. Opposant des équipes déjà qualifiées pour les play-offs, ils permettent de dresser le classement des têtes de série. Pour la première place du groupe B, l'Avalance du Colorado du Français Pierre-Édouard Bellemare, qui a eu droit à 12 minutes sur la glace, s'incline 4-3 en prolongation face à Vegas après avoir égalisé juste avant la fin du troisième tiers. Par ailleurs, les Flyers de Philadelphie dominent les Lightning de Tampa Bay et terminent ce round robin au sommet du groupe A. La nuit prochaine, le dernier spot en play-offs se joue entre Toronto et Columbus.

