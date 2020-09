Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : des matches 7 à foison Reuters • 04/09/2020 à 10:52









NHL : des matches 7 à foison par Florian Burgaud (iDalgo) Comme Colorado dans la nuit de mercredi à jeudi, les Canucks de Vancouver et les Flyers de Philadelphie ont arraché un match 7 la nuit dernière. Pour les coéquipiers d'Antoine Roussel, la soirée fut facile avec un large succès 4-0 face à Vegas. Dès la 3e minute, Jake Virtanen libérait les Canadiens avant que J.T. Miller, Quinn Hugues et Bo Horvat ne viennent assurer la victoire dans l'ultime période. Les Flyers, eux, sont passés par toutes les émotions face aux Islanders de New York : après avoir pris l'avantage 2-0 en 12 minutes, ils ont été menés au cours du deuxième tiers avant de revenir à 4-4 au milieu de la dernière période. En prolongation, Ivan Provorov a profité d'un bris de crosse de Scott Mayfield pour inscrire le but ouvrant les portes du match 7 aux joueurs de Philly.

