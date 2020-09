Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Dallas reste en vie Reuters • 27/09/2020 à 11:14









NHL : Dallas reste en vie par Florian Burgaud (iDalgo) Le couperet n'est pas passé loin mais, au bout de la nuit canadienne, les Dallas Stars n'ont pas perdu l'espoir de soulever la Coupe Stanley dans quelques jours. Menés 3-1 dans la série par le Lightning de Tampa Bay en finale des play-offs de NHL, les Yankees ont eu besoin de deux prolongations pour s'imposer dans le match 5 grâce à un but de Corey Perrey. Avec un sang froid glaçant, il a parfaitement négocié un rebond à la 90e minute de jeu. Auparavant, Joe Pavelski, à la 54e minute, avait permis aux Stars de recoller à 2-2 en inscrivant son 61e but en play-offs, nouveau record pour un hockeyeur né aux États-Unis. Le match 6, deuxième balle de titre pour les Floridiens, aura lieu dans la nuit de lundi à mardi sur la glace du Rogers Palace d'Edmonton.

