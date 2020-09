Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Dallas prend l'avantage en finale de Conférence Ouest Reuters • 07/09/2020 à 11:48









NHL : Dallas prend l'avantage en finale de Conférence Ouest par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les Dallas Stars ont très bien débuté cette finale de Conférence Ouest en s'imposant 1 à 0 contre les Vegas Golden Knights. John Klingberg a donné l'avantage à son équipe dès la troisième minute de jeu avant que les défenses ne prennent le dessus sur les attaquants. Anton Khudobin a été auteur de 25 arrêts pour les Stars et permet à son équipe de remporté ce match 1. Du côté Est, la finale entre les New York Islanders et le Tampa Bay Lightning se jouera aujourd'hui avec le match 1.

