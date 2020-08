Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Columbus au pied du mur, Colorado en démonstration, St. Louis recolle Reuters • 18/08/2020 à 11:35









NHL : Columbus au pied du mur, Colorado en démonstration, St. Louis recolle par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit de NHL a été riche en enseignements dans les bulles canadiennes d'Edmonton et de Toronto. Les Blue Jackets de Columbus, pour lesquels Alexandre Texier a évolué plus de 18 minutes, sont, ce mardi matin, à une défaite de prendre la porte : battus 2-1 par les Lightning de Tampa Bay, ils sont menés 3-1 et n'ont donc plus le droit à l'erreur dans ce premier tour des play-offs. Pour Antoine Roussel, les affaires se compliquent avec les Canucks de Vancouver battus pour la deuxième fois en deux jours par les Blues de St. Louis, tenants de la Coupe Stanley qui reviennent à 2-2. Le troisième Français de la grande ligue, Pierre-Édouard Bellemare, a aussi enfilé les patins : avec l'Avalanche de Colorado, il écrase, en offrant une assistance, les Coyotes d'Arizona 7-1 et se trouve à un succès de la qualification. Enfin, Boston, mené 2-0 s'impose finalement 4-3 devant les Coyotes d'Arizona et mène la série 3-1. La nuit prochaine, les Golden Knights et les Islanders peuvent boucler leur premier tour.

