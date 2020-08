Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Carolina à une victoire des play-offs Reuters • 04/08/2020 à 11:40









NHL : Carolina à une victoire des play-offs par Florian Burgaud (iDalgo) Comme un ouragan, les joueurs de Carolina sont en train de souffler les Rangers de la bulle de Toronto. En s'imposant 4-1 la nuit dernière face aux hockeyeurs de la Big Apple avec le premier triplé NHL d'Andrei Svechnikov, la franchise mène la série 2-0 et n'est qu'à une victoire de se qualifier pour le tableau principal des play-offs 2020. Les Penguins de Pittsburgh reviennent à hauteur des Canadiens de Montréal grâce, notamment, à sa superstar Sidney Crosby. À l'Ouest, les deux séries sont maintenant à égalité puisque les Jets de Winnipeg dominent les Flames de Calgary 3-2 et les Oilers d'Edmonton écrasent les Balckhawks de Chicago 6-3. Dans les rencontres de classement des tops équipes, Tampa Bay bat Washinhton 3-2 tandis que les Golden Knights de Vegas disposent de Dallas 5-3.

