NHL : Antoine Roussel blessé mais victorieux, défaite pour Alexandre Texier par Adonis Vesin (iDalgo) Première victoire en playoffs et première blessure pour Antoine Roussel. Touché par un palet dans la tête sur un tir de son partenaire Jake Virtanen, le Français a dû rentrer aux vestiaires après moins de cinq minutes de jeu. Il a tout de même vu ses Canucks de Vancouver vaincre les Wild du Minnesota (4-3). Les Canadiens recollent à 1-1 dans la série du « tour de qualification ». La nuit a moins souri à Alexandre Texier (14 minutes, 1 tir). Il n'a pu empêcher la défaite de ses Blue Jackets de Columbus contre les Maple Leafs de Toronto (0-3). Les Hurricanes de la Caroline se sont qualifiés pour le tour principal des play-offs grâce à un sweep (balayage) des Rangers de New York (3-2, 4-1, 4-1). Les Flames de Calgary ne sont, eux, plus qu'à un succès de la qualification, après avoir écrasé les Jets de Winnipeg (6-2). C'est aussi le cas des Islanders de New York, vainqueurs 4-2 des Panthers de la Floride. Enfin, les Predators de Nashville reviennent sur les Coyotes de l'Arizona (4-2, 1-1 dans la série). Programme de la nuit : Panthers-Islanders (0-2), Coyotes-Predators (1-1), Bruins-Lightning (0-1), Stars-Avalanche (0-1), Canadiens-Penguins (1-1), Blackhawks-Oilers (1-1).

