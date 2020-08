Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Alexandre Texier participe à la remontada des Blue Jackets Reuters • 07/08/2020 à 11:15









NHL : Alexandre Texier participe à la remontada des Blue Jackets par Florian Burgaud (iDalgo) Les Blue Jackets de Columbus ne sont plus qu'à une victoire des play-offs NHL ! Alors qu'ils étaient dos à dos avec les Maple Leafs de Toronto après deux matches, la série est maintenant à leur avantage à la suite d'une rencontre homérique. Menés 3-0 au bout de 29 minutes de jeu, les joueurs coachés par John Tortorella ont réalisé une remontada exceptionnelle pour s'imposer 4-3 en prolongation. Sur le but vainqueur, c'est l'attaquant français Alexandre Texier qui a servi Pierre-Luc Dubois, auteur d'un triplé. Les Canucks de Vancouver d'un Antoine Roussel buteur prennent également l'avantage 2-1 face à Minnesota après un facile succès 3-0 à Edmonton. Deuxième victoire dans les poules de classement pour les Golden Knights de Vegas et les Flyers de Philadelphie. La nuit prochaine, les Penguins de Pittsburgh de la superstar Sidney Crosby, dos au mur, tenteront d'étirer leur série qualificative jusqu'au cinquième match.

