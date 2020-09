Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NFL : Les Steelers et les Titans achèvent la première journée Reuters • 15/09/2020 à 11:13









NFL : Les Steelers et les Titans achèvent la première journée par Adonis Vesin (iDalgo) La première journée de NHL s'est achevée cette nuit. Les Pittsburgh Steelers sont allés s'imposer chez les New York Giants 26-16. Le quarterback Ben Roethlisberger (21/32 à la passe), de retour après une année compliquée, a envoyé par deux fois Smith-Schuster dans le « end zone » et une fois Washington. La défense de la Pennsylvanie a été impériale, avec notamment trois sacks. En face, Daniel Jones (26/41) a lancé deux passes de touchdown pour Darius Slayton. Les Tennessee Titans sont venus à bout des Denver Broncos (16-14) dans la dernière minute de jeu. Stephen Gostkowski a manqué quatre coups de pied avant de marquer sur un field goal à dix-sept secondes de la fin.

