NFL-Les Seattle Seahawks remportent le Super Bowl aux dépens des New England Patriots

Les Seattle Seahawks ont remporté dimanche soir à Santa Clara en Californie le Super Bowl LX face aux New England Patriots (29-13), s'adjugeant le titre du Championnat nord-américain de football américain (NFL) pour la deuxième fois de leur histoire après 2014.

Les Patriots étaient en quête d'un septième succès au Super Bowl. Ils avaient remporté l'édition 2015 aux dépens des Seahawks.

(Rédigé par Jean Terzian)