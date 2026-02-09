 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NFL-Les Seattle Seahawks remportent le Super Bowl aux dépens des New England Patriots
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 04:35

Les Seattle Seahawks ont remporté dimanche soir à Santa Clara en Californie le Super Bowl LX face aux New England Patriots (29-13), s'adjugeant le titre du Championnat nord-américain de football américain (NFL) pour la deuxième fois de leur histoire après 2014.

Les Patriots étaient en quête d'un septième succès au Super Bowl. Ils avaient remporté l'édition 2015 aux dépens des Seahawks.

(Rédigé par Jean Terzian)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank