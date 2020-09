Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NFL : les Kansas Chiefs de Mahomes en patron Reuters • 11/09/2020 à 09:17









par Adonis Vesin (iDalgo) Champions en titre et déjà inarrêtables. Les Kansas Chiefs ont dominé cette nuit, pour l'ouverture de la saison NFL (football américain), les Houston Texans 34-20. Patrick Mahomes, MVP du Super Bowl 2019, a signé une prestation exemplaire (24 passes sur 32 tentatives), avec notamment trois passes de touchdown. Le quarterback a retourné une rencontre dans laquelle Houston avait ouvert la marque (7-0, David Johnson, 6e). Derrière, la franchise du Missouri déroulait : 31-0 en une bonne demi-heure de jeu. Clyde Edwards-Helaire a franchi la ligne de la End zone à la course tandis que Travis Kelce, Sammy Watkins et Tyreke Hill ont été servis par Mahomes. Suite de la première journée ce dimanche à partir de 19 h.

