NFL : Brady chute pour sa première, Wilson et Rodgers en forme par Adonis Vesin (iDalgo) Un de chute pour Brady. La recrue-star des Buccaneers de Tampa Bay a cédé 34-23 pour son premier match avec la franchise floridienne sur le terrain des Saints de la Nouvelle-Orléans. Le quarterback a réalisé 23 passes sur 36 tentatives pour deux touchdowns. Le récent finaliste du Super Bowl, les 49ers de San Francisco, ont aussi raté la marche contre les Cardinals de l'Arizona (24-20). Du côté des gros coups, les Seattle Seahawks ont dominé les Falcons d'Atlanta 38-25 en Georgie avec quatre passes de touchdown pour le quarterback Russell Wilson (31/35). Aaron Rodgers (32/44 à la passe) a également envoyé quatre fois ses équipiers dans la « end zone » pour offrir la victoire aux Packers de Green Bay contre les Vikings du Minnesota (43-34). Trois autres franchises ont empoché un succès hors de leur bases : les Raiders de Las Vegas chez les Panthers de Caroline (34-30), les Bears de Chicago dans le derby contre les Lions de Detroit (27-23) et les Chargers chez les Bengals (16-13). Les Patriots ont battu les Dolphins (21-11) comme les Rams les Cowboys (20-17). Les Bills, Washington et les Jaguars ont respectivement disposé des Jets (21-17), des Eagles (27-17) et des Colts (27-20). Trois touchdowns de Lamar Jackson ont contribué au succès des Ravens de Baltimore 38-6 contre les Browns de Cleveland.

