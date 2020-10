Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NFL : Brady à la distribution, les Bills et les Seahawks toujours invaincus Reuters • 05/10/2020 à 12:15









NFL : Brady à la distribution, les Bills et les Seahawks toujours invaincus par Adonis Vesin (iDalgo) Les Buffalo Bills et les Seattle Seahawks ont signé leur quatrième victoire consécutive de la saison cette nuit. Les Bills ont disposé des Las Vegas Raiders dans le Nevada (30-23), les Seahawks des Miami Dolphins (31-23). Le carton de la soirée est à l'actif de Cleveland. Les joueurs de l'Ohio se sont imposés 49-38 chez les Dallas Cowboys. Les Browns menaient 41-14 à un quart d'heure de la fin de la rencontre mais ils ont connu un coup de chaud (41-38 à moins de quatre minutes) avant de valider leur succès. L'inusable Tom Brady a distribué cinq passes de touchdown à cinq partenaires différents pour le bon coup des Buccaneers de Tampa Bay contre les Chargers de Los Angeles (38-31). Son homologue Joe Burrows, le premier choix de la dernière draft, a obtenu sa première victoire en carrière pour les Cincinnati Bengals contre les Jaguars de Jacksonville (33-25). Les autres résultats : Lions 29 - Saints 35 ; Texans 23 - Vikings 31 ; Panthers 31 - Cardinals 21 ; Washington 17 - Ravens 31 ; Rams 17 - Giants 9 ; Bears 11 - Colts 19 ; 49ers 20 - Eagles 25.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.