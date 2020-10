Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neymar voit triple, l'Argentine s'impose sur le fil Reuters • 14/10/2020 à 11:06









Neymar voit triple, l'Argentine s'impose sur le fil par Samuel Messberg (iDalgo) Dans la nuit de mardi à mercredi cinq matchs de la 2ème journée de qualifications à la Coupe du Monde 2022 se jouaient en Amérique du Sud. Tout d'abord en début de soirée l'Argentine se déplaçait en Bolivie et s'y est imposé sur le fil 2 buts à 1. C'est pourtant tout d'abord les locaux qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Moreno (24'). Mais Lautaro Martinez d'abord buteur (45') puis passeur pour Correa (79') a servi de fer de lance dans un match remporté sur le fil. La bande à Messi enchaine donc avec sa deuxième victoire et recevra le Paraguay en novembre prochain. Plus tard dans la nuit le Brésil allait lui au Pérou dans un match marqué ar le score (4-2 pour le Brésil) mais aussi par les Parisiens. Tout d'abord par Marquinhos sorti sur blessure dès la 12ème minute, mais aussi par Neymar auteur d'un triplé (28' s.p., 83' s.p., 90+4'). Le dernier but brésilien a été inscit par Richarlison (64'). Les Péruviens réduits à 10 en fin de match avaient mené par deux fois grâce à Carillo (5') et Tapia (59'). Le Brésil recevra le Venezuela en novembre. Les autres résultats de la nuit : Equateur 4-2 Uruguay, Venzuela 0-1 Paraguay et Chili 2-2 Colombie.

