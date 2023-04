Neymar va devenir papa pour la deuxième fois !

Clairement la nouvelle que tout le monde attendait aujourd’hui.

Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont annoncé sur Instagram – évidemment – ce mercredi qu’ils attendaient un heureux événement : « Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses » . L’influenceuse aux presque 4 millions de followers poursuit : « Tu vas rejoindre une belle-famille, avec un frère, des grands-parents, des tantes et des tantes qui t’aiment déjà beaucoup ! Viens vite mon fils, nous t’attendons ! » …

TJ pour SOFOOT.com