Neymar « triste » de voir Messi quitter le PSG

Pauvre chou.

Dans le cadre son tour des mondes des sports, après la F1 à Monaco et Barcelone, Neymar était en escale à Miami pour assister au match 4 des finales NBA entre le Heat de Miami et les Nuggets de Denver. Dans un entretien accordé ce vendredi à la chaîne Youtube de NBA Brasil, le Parisien est revenu sur son amour pour la grosse balle orange mais aussi sur le départ de Lionel Messi du PSG. Une décision dont il était déjà au courant : « Je le savais déjà ! Messi est l’un de mes meilleurs amis, c’est un cadeau de football pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer, de jouer avec lui et on est devenu amis. Donc je savais déjà qu’il viendrait ici, on en avait parlé » .…

LT pour SOFOOT.com