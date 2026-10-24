Neymar s’affiche avec un député bolsonariste

Au moins, le message est clair. Ce dimanche, les Brésiliens sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président. Face à face, l’actuel titulaire du poste Lula et Flavio Bolsonaro, fils de Jair, l’ancien chef d’État assigné à résidence pour tentative de coup d’État. Alors que les deux hommes sont au coude-à-coude dans les sondages, Neymar fait partie des citoyens brésiliens qui ont déjà arrêté leur choix.

Onze-type

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, aujourd’hui à Santos, s’est ainsi affiché en compagnie du député bolsonariste Nikolas Ferreira, fidèle lieutenant de Flavio. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l’élu demande à l’attaquant le numéro de son maillot au FC Barcelone. Réponse : le 11. « Et 11 plus 11, ça fait combien ? », enchaîne Ferreira. « 22 », conclut Neymar, avant de se bidonner. Pour le contexte, le 22 est le chiffre qui correspond à la liste bolsonariste sur les urnes électroniques. …

JD pour SOFOOT.com