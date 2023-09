Neymar rate un penalty, mais Al-Hilal fait le travail

Zéro sur quatre.

Quatrième match, troisième titularisation, et toujours pas le moindre but pour Neymar sous ses nouvelles couleurs. Et pourtant, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pensait sûrement ouvrir son compteur avec Al-Hilal ce vendredi soir, mais le gardien d’Al-Shabab a arrêté son pénalty (0-0, 37 e ). Auteur d’une performance pourtant intéressante, le Brésilien de 31 ans peut tout de même remercier Kalidou Koulibaly (1-0, 68 e ) pour l’ouverture du score, et Aleksandar Mitrovic (2-0, 75 e ) pour le but du break de cette partie. Al-Hilal reste premier au terme de cette huitième journée en s’offrant facilement le onzième de la Saudi Por League, mais Neymar rentre encore bredouille.…

MD pour SOFOOT.com