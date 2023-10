Neymar perd son procès face à Daniel Riolo

Daniel Riolo 1 – Neymar 0.

Il attaque et ne se fait pas contrer. Souverain lorsqu’il s’agit de piquer au vif les joueurs qui auraient envie de profiter des joies de la nuit parisienne, Daniel Riolo se fait parfois prendre à revers. Par Neymar cette fois-ci. Mais le Brésilien n’a tellement plus de jus, qu’il n’a semble-t-il pas réussi à aller au bout de son action, puisque le chroniqueur de chez RMC a révélé mardi soir dans l’After Foot qu’il avait remporté un procès contre le joueur : « C’est la fin d’une histoire qui a duré bien bien bien trop longtemps. Après plus d’un an, j’ai gagné en première instance contre Neymar, qui m’a attaqué il y a un an et demi maintenant, pour des propos que j’ai tenus ici, qui étaient évidemment prouvés, argumentés, et ça m’a mis pris beaucoup de temps. »…

JF pour SOFOOT.com