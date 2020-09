Neymar, ou l'art difficile de l'antiracisme dans le foot

La question du racisme dans le foot n'est évidemment pas un sujet évident. D'autant plus lorsqu'il surgit dans la foulée d'un PSG-OM électrique et avec en victime potentielle un certain Neymar. La foire d'empoigne qui a suivi, les déclarations hallucinantes de Noël le Graët, sans oublier la bataille de com' entre les deux clubs, complexifient encore un peu plus davantage cette triste affaire. Surtout qu'une fois de plus, personne n'interroge les premiers concernés : les institutions du foot, les clubs et le corps arbitral. Tout peut-il se résumer à savoir qui a dit quoi ? Bref, il serait temps d'arrêter de réagir après coup et d'avoir enfin les bons réflexes. Sur le terrain, notamment.

Une opportunité à saisir ?

Racisme et commentaire

Qu'a donc dit Alvaro Gonzalez à Neymar lors de cette triste soirée du Parc des Princes ? Les énergies intellectuelles, les experts en décryptage labiale, les gens bien informés : le monde entier semble s'être mobilisé pour tenter de faire éclater la vérité. Alors, quels furent ces fameux mots ? Au-delà de la défaite du PSG, le véritable casse-tête de cette rencontre se situe bien autour de cette question et de cet instant qui a vu jaillir de nouveau le racisme dans le foot, ce en. Naturellement, pour élever le débat, il conviendrait de souligner que le véritable enjeu de la lutte contre les discriminations dans le foot ne se limite pas aux noms d'oiseaux et de primates que peuvent s'échanger des joueurs pros sur une pelouse. Il faudrait ainsi aborder la question du visage assez uniforme offert par les instances, mais aussi d'autres choses. Bref, les dossiers prioritaires ne manquent pas.Aucune naïveté ne saurait nous faire oublier que dans un sport aussi médiatisé, des scandales comme celui qui nous occupe aujourd'hui peuvent, à défaut de faire avancer la cause, lever le voile ou permettre d'amener davantage sur la table les sujets qui dérangent. L'heure est à rentrer tête baissée dans ce silence complice qui permet de continuer comme si de rien n'était dans le meilleur des mondes. L'essentiel réside ici à interroger l'attitude de la Fédération, de la Ligue et des pouvoirs publics. Vont-ils s'en emparer plus ou moins intelligemment ou simplement attendre que les réseaux sociaux changent d'hashtag ?