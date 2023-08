Neymar malade à la veille de défier Lorient

Le syndrome viral diplomatique ?

Plusieurs absences sont à prévoir dans les rangs du PSG ce samedi pour la première journée de Ligue 1 face à Lorient, au Parc des Princes. Parmi les joueurs manquant à l’appel, pourrait bien se trouver Neymar, qui « récupère d’un syndrome viral » et se contente d’un entraînement en salle ce vendredi, ont fait savoir les Rouge et Bleu. Mercredi, le Brésilien avait été convoqué, aux côtés de Marco Verratti, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Renato Sanches, par Luis Campos et Luis Enrique pour lui signifier que le club ne comptait plus sur lui. Le latéral espagnol est pour sa part déjà forfait face aux Merlus.…

TB pour SOFOOT.com