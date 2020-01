Neymar, la guerre est finie

Auteur d'une énorme prestation lors du match nul exceptionnel entre Paris et Monaco (3-3), Neymar a su se remettre le public dans la poche après son été mouvementé. Et pas seulement grâce à son doublé.

Paris bute sur le Rocher

Le grand pardon est proche

Mort en 1616, William Shakespeare n'a jamais entendu parler du football puisque ce sport est né vers 1860. Et encore moins du Paris Saint-Germain, crée en 1970. Pourtant, sa pièce de théâtreaurait pu être écrite pour Neymar. Et notamment cette tirade : "" Et il faut croire que Neymar ne dit jamais non à un livre de l'auteur anglais entre deux parties de. Car le Brésilien a suivi ce conseil à la lettre en multipliant les gestes de paix envers les supporters depuis septembre et la fin de son été mouvementé où il a clamé haut et fort son envie de retourner dans les bras de son ex barcelonais.Cela s'est d'abord traduit sur le terrain avec des prestations de haute volée et des buts importants. Puis en-dehors avec ce penalty offert à Edinson Cavani contre Galatasaray (5-0) et son interview accordée àquelques jours plus tard où il déclare son envie de tout casser avec Paris : "". Cela a été vu par tout le monde et y compris par les irrésistibles du CUP qui ont, pour la première fois de la saison, hurlé le nom de Neymar lors de l'annonce des équipes. Comme un présage du match à venir du Brésilien.Si jamais quelqu'un doutait de l'envie de Neymar de triompher avec Paris, il a fini par être convaincu après le match du Brésilien contre Monaco (3-3). Car au-delà de ses deux buts, c'est l'attitude de Neymar qui a été quasi-parfaite ce dimanche soir. À l'image de son poing rageur sur le CSC de Fodé Ballo-Touré qu'il a lui-même provoqué. Mais aussi de ses genoux au sol lors de la dernière action du PSG dans les arrêts de jeu où il lance parfaitement Kylian Mbappé, qui était alors dans le ton de sa soirée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com