Une civière, des larmes et beaucoup de désillusions?, c'est le souvenir qui reste pour l'heure du passage de Neymar Jr. au Paris Saint-Germain. Alors que le virtuose auriverde survole la Ligue 1 par ses dribbles dévastateurs, ses statistiques affolantes et sa forme resplendissante, son bilan sur la scène européenne avec le club parisien reste cruellement insuffisant. Arrivé en 2017 pour un transfert record de 222 millions d'euros, le Brésilien a enchaîné les blessures lors de moments clés de son club en Ligue des champions (contre le Real Madrid en 2018 et Manchester United en 2019).Pourtant, les mésaventures physiques du « Ney » ne datent pas de son installation dans la capitale française. Du Barça au PSG en passant par la Seleção, la pépite brésilienne a traversé un long parcours du combattant et voit désormais le temps filer, ses objectifs s'étioler et ses rêves se dissiper. Pour Neymar Jr, c'est maintenant ou jamais !Neymar Jr, l'éternel blesséL'histoire de Neymar Jr sur les terrains verts européens n'a rien d'un long fleuve tranquille. Lors de son arrivée sur le Vieux Continent en janvier 2014 en provenance de Santos, le « Ney », véritable attraction du football européen, voit d'emblée son intégration catalane freinée par une blessure à la malléole. Il est contraint de s'absenter plus de 30 jours et manque pas moins de 10 rencontres. Trois mois plus tard à peine, à quelques semaines de la Coupe du monde...