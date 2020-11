So Foot • 13/11/2020 à 14:00

Neymar, joga bonito sur Counter-Strike: Global Offensive

À côté du football, Neymar cultive une autre passion : les jeux vidéo. Avec un attrait tout particulier pour Counter-Strike: Global Offensive. Et comme sur un terrain de foot, l'attaquant du PSG est plutôt bon.

Pour ceux qui ne connaissentpour les intimes, petit résumé : ce FPS développé par le studio Valve est un jeu de tir à la première personne qui se joue en équipe de 5, opposant terroristes et anti-terroristes. Issu de la célèbre série, il a pu obtenir un succès colossal dans le monde grâce à un gameplay réaliste, mais peu accessible pour les néophytes. Il est même aujourd'hui un e-sport reconnu comme ses prédécesseurs 1.6 ou Source. Le jeu possède d'ailleurs une énorme communauté au Brésil : des millions d'amateurs y jouent chaque mois, Gaules, le commentateur brésilien du jeu, est actuellement le streamer le plus regardé au monde et des équipes professionnelles comme FURIA Esports ou MIBR font partie du gratin mondial.