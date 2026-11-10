Neymar fixe une date pour son pot de départ à la retraite
Plan de retraite. Aux commentaires à l’occasion du match de son équipe lors de la Kings League Brasil, Neymar s’est exprimé sur sa fin de carrière . Une déclaration aux allures de bonne et de mauvaise nouvelle : si l’attaquant de Santos rassure en affirmant vouloir jouer encore quelques années malgré ses pépins physiques, le compte à rebours avant de raccrocher les crampons est d’ores et déjà lancé .
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AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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