Neymar et Paris, les amours perdues

Le PSG est sur le point de se séparer de Neymar après six ans de vie commune. Si le Brésilien restera un des joueurs les plus talentueux à avoir foulé les pelouses de l'Hexagone, il laissera aussi derrière lui un sentiment d'inachevé.

« Neymar, casse-toi ! » , étaient venus scander plusieurs centaines d’individus le 3 mai dernier à Bougival, devant le domicile du joueur brésilien. Celui-ci était bien chez lui au moment des faits, et depuis, ces mots n’ont cessé de résonner au fond de son crâne. Face à la colère des supporters du PSG, visiblement arrivés à bout d’un cirque incessant et qui avaient décidé de faire de l’attaquant leur bouc émissaire, Neymar s’était alors mué dans le silence, avant de repointer le bout de son nez fin juillet. Non pas pour clamer son envie de se barrer de là, mais bien pour rester, coûte que coûte. « Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters et le joueur. Je serai là (…) avec ou sans amour » , disait-il alors à un youtubeur brésilien. Sa position n’a finalement duré que deux petites semaines, puisque le Ney a récemment communiqué à sa direction son envie de s’en aller du PSG. Aussitôt dit, aussitôt fait, Paris a accepté ce lundi une offre d’Al-Hilal, estimée à 90 millions d’euros, pour sa vedette. Et il restera éternellement un étrange goût de gâchis, tant l’histoire aurait pu être plus belle.

Promesses envolées

Il suffit de se souvenir de cet après-midi d’août 2017 à Roudourou pour se rappeler des promesses. Ce jour-là, les projecteurs du monde entier étaient rivés sur un simple Guingamp-PSG afin de découvrir les premiers pas d’un Brésilien prêt à tout dévaliser sur son chemin. Cette première sortie avait été phénoménale, au-delà de son but dans une victoire finale parisienne 0-3, tant l’attaquant semblait au-dessus de tous les autres. Avec du recul, ses toutes premières saisons à Paris resteront finalement comme les meilleures, le chemin du numéro 10 dans la capitale française étant devenu de plus en plus sinueux chaque année. La faute aux blessures, certes, mais celles-ci ne sont pas tout le temps arrivées par hasard. La faute aussi à un désamour grandissant de la part des supporters, qui en ont eu ras-le-bol de se sentir trop souvent délaissés par un joueur difficile à suivre (il avait déjà clamé son envie de retourner à Barcelone en 2019, pour ne citer que ça).…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com