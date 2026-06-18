Neymar encore forfait
Le terrain, c’est toujours non. Le Brésil va encore devoir patienter avant de revoir Neymar en Coupe du monde. Touché au mollet droit, l’attaquant de Santos ne fera pas le déplacement à Philadelphie pour affronter Haïti, lors du deuxième match de la Seleção dans ce Mondial selon Globo .
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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