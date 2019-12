Neymar en tenue de gala

Lors de la victoire contre Galatasaray (5-0), le PSG a retrouvé son état d'esprit et son envie de jouer en équipe aperçu en début de saison. À l'image d'un Neymar qui s'est régalé avec ses potes Mbappé et Icardi. Avant d'offrir un penalty à Edinson Cavani. Top lad.

Paris embroche Galatasaray

A la seconde où l'arbitre a accordé un penalty au PSG pour une faute de Ryan Donk sur Kylian Mbappé, Neymar s'est empressé de mettre la main sur le ballon. Dans le but de s'offrir un doublé bien mérité ? Non. Le Brésilien voulait donner lui-même le cuir à Edinson Cavani, pour le plus grand plaisir des supporters qui scandaient le nom du Matador depuis plusieurs secondes. Mieux, Neymar a été le premier joueur à sauter dans les bras de l'Uruguayen au moment de son pion. Avant d'être rejoint par l'ensemble de ses coéquipiers venus célébrer un but anecdotique pour le score final, mais tellement important pour le moral de Cavani qui n'avait pas fait trembler les filets depuis le 18 août dernier et une défaite à Rennes (2-1). Soit une éternité pour le plus granddu club de la capitale.Finalement, le geste du Brésilien est à l'image de la soirée des attaquants du Paris Saint-Germain, qui se sont entendus à la perfection. Critiqués pour leur individualisme exacerbé depuis le début de saison, les deuxNeymar et Mbappé ont, cette fois-ci, préféré la passe au geste technique. Et cela se traduit dans les statistiques puisqu'ils repartent chacun avec leur pion quotidien, mais aussi avec deux passes décisives au compteur. Voire trois pour le Ney, si l'on prend en compte ce ballon déposé dans les bras de Cavani au moment du penalty. Et finalement, tout le monde a oublié les nombreuses occasions ratées de Kylian Mbappé, tant le Français s'est montré altruiste et disponible dans le jeu.Au milieu de ce duo, Mauro Icardi a lui fait du Mauro Icardi. À savoir, un pressing dans les jambes des défenseurs adverses, des remises dos au but et un pion. Comme lors de neuf de ses onze dernières titularisations avec le PSG. Face à Montpellier ce samedi (1-3), la MIN (Mbappé-Icardi-Neymar) avait été certes était moins flamboyante mais =tout de même célébré sa première titularisation au grand complet en marquant chacun son but. Rebelote donc,