Neymar dresse les Dogues

Porté par un doublé de son joueur brésilien, qui a rendu hommage à Kobe Bryant, le PSG n'a pas trop eu à se fatiguer pour marcher sur le LOSC (0-2) et prendre dix points d'avance sur l'OM.

Lille 0-2 PSG

En direct : Lille - Paris S-G (0 - 2)

Un pas pour une merveille

Pour le clin d'oeil et pour Michou, ce devait être un soir de fièvre, un moment pour les princes de la nuit, une nuit pour perdre la boule, au moins avec autant de force que lorsque le LOSC avait fait péter le PSG (5-1) dans tous les sens, en avril dernier. Il n'en aura rien été : sonnés par un doublé de Neymar, les Lillois ont été logiquement séchés dimanche soir et ont subi leur première défaite à domicile de la saison en Ligue 1. La première depuis près de dix mois, pour être précis. Voilà surtout les Dogues éjectés du top 5.À l'heure de rendre hommage à Kobe Bryant, il avait été demandé à la Ligue 1 de prendre de la hauteur et c'est ce que ce Lille-PSG, dîner royal entre l'équipe présentant le meilleur bilan à domicile face à celle affichant les meilleures références à l'extérieur du championnat, promettait. Le message a d'abord été reçu par un LOSC ambitieux, animé par une volonté féroce de fermer les espaces et de contenir les Parisiens dans leur moitié de terrain. Souvent, cela ne tient qu'un temps et dimanche soir, les Lillois auront gardé leur plan de jeu entre les doigts pendant une grosse quinzaine de minutes : un espace temporel suffisamment important pour voir Navas décoller sur une frappe lointaine d'Araujo et pour faire au moins douter un peu les hommes de Tuchel. Puis, le PSG s'est mis au boulot, et ce malgré un Icardi de nouveau éteint, un Mbappé imprécis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com