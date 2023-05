Neymar désormais ouvert à un départ du PSG ?

Plus qu’à faire les valises.

Lionel Messi et Neymar pourraient bien tous les deux quitter le Paris Saint-Germain cet été. Selon les informations de L’Équipe , le second nommé, qui n’aurait évidemment que très peu goûté la visite de certains supporters parisiens à son domicile, envisagerait un départ. Toutefois, le quotidien ajoute qu’il ne favorise pas la prise de décision hâtive et souhaite prendre du recul sur la situation. De son côté, le PSG est aussi ouvert à une séparation et penserait même à un prêt avec option d’achat pour faciliter la transaction, le salaire de l’ Auriverde étant trop important pour un grand nombre de clubs.…

MLM pour SOFOOT.com