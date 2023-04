information fournie par So Foot • 27/04/2023 à 16:07

Neymar de retour au Camp des Loges

On l’avait presque oublié.

Blessé à la cheville contre le LOSC le 19 février dernier (4-3), Neymar a été opéré au mois de mars avant de partir au Brésil pour y effectuer sa convalescence. Quelques parties de poker en ligne, de jeux vidéo et l’annonce d’une future paternité plus loin, revoilà l’international brésilien (124 sélections) de retour en France. Le PSG a annoncé son retour au centre d’entraînement du PSG : « Le staff médical du Paris Saint-Germain et les chirurgiens l’ayant opéré ont procédé ce jour au retrait de sa botte d’immobilisation » , indique le club dans un communiqué, précisant que « les examens sont rassurants ». Pour autant, Neymar ne reprendra pas la compétition avant la saison prochaine.…

MH pour SOFOOT.com