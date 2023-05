« Neymar, casse-toi ! » : des supporters parisiens en colère devant le domicile du Brésilien

Apparemment, ils en avaient gros.

Mercredi en fin d’après-midi, ils étaient plusieurs centaines à avoir répondu à l’appel du Collectif Ultras Paris et à s’être rassemblés devant le siège du PSG, à Boulogne-Billancourt. L’occasion, pour eux, d’exprimer leur ras-le-bol concernant la gestion du club et de proférer des chants hostiles à l’égard de certains joueurs. Lionel Messi, auteur d’une virée remarquée en Arabie saoudite en début de semaine, en a pris pour son grade, tout comme Marco Verratti et même Nasser al-Khelaïfi. Neymar n’a pas non plus été épargné.…

RB pour SOFOOT.com