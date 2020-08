Neymar, c'est le (dernier) geste qui compte

Le Brésilien, brillant dans le jeu, a autant marqué les esprits par ses dribbles au millimètre que par ses ratés qui ont plombé la première période parisienne. Élu homme du match en fin de soirée, il représente tout le paradoxe de ce Paris Saint-Germain qui, même quand il est dominateur, peut se montrer fébrile dans le dernier geste. Retenons toutefois que l'histoire s'est bien terminée, avec une passe décisive pour Marquinhos et une avant-dernière passe décisive sur le but de la victoire de Choupo-Moting.

Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando. ????? -- Neymar Jr (@neymarjr) August 12, 2020

Dans les heures qui précèdent le match, il s'est créé comme une ambiance mystique autour de Neymar. Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, il n'était pas blessé au moment où son club allait affronter un match couperet en Ligue des Champions. Pis, avec les blessures de Mbappé et Verratti, il allait en être l'unique véritable créateur, l'esprit libre, celui sur qui la créativité offensive parisienne allait reposer. Sur Twitter et depuis le Brésil, la propagande autour du "Roi" battait son plein, mystique : dans une crête, une paire de lunettes, une enceinte, les supporters parisiens ont cherché des porte-bonheurs auxquels s'accrocher. Même lui en jouait : "", gazouillait-il peu avant 16 heures. Tout était réuni pour une performance historique, non ?Pourtant, le match de Neymar n'a pas été le conte de fée promis par le retour de l'iroquoise magique. Il a plutôt ressemblé à un paradoxe aigre-doux, qui aura vu Neymar être autant le meilleur joueur du PSG que celui qui a failli lui coûter sa qualification. Le ton est donné dès la 3: Icardi bouffe Djimsiti, Neymar s'engouffre dans la profondeur, ne cède pas à la pression de Caldara... et bouffe complètement la feuille. Un degré de maladresse inhabituel chez le Parisien, si clinique dans sa finition en temps normal, pas du genre à claquer des guiboles face au portier adverse. Une action qui a aussi résumé le match du numéro 10 rouge et bleu : une capacité à percer la défense de la, une résistance aux assauts