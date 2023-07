information fournie par So Foot • 20/07/2023 à 12:17

Neymar : « Avec ou sans amour, je reste au PSG »

Ce qu’on appelle aller au turbin.

Invité ce mercredi sur la chaîne YouTube du journaliste sportif brésilien Casemiro Miguel, Neymar s’est longuement attardé sur son avenir au Paris Saint-Germain. Et pour le meneur de jeu, aucun départ n’est prévu, du moins pour cette saison : « J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain, et jusqu’à présent, personne ne m’a rien dit », a posé l’ Auriverde , avant de conclure dans un petit fou rire : « Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters et le joueur. Je serai là (…) avec ou sans amour. » …

GD pour SOFOOT.com