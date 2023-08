Neymar au Barça, c’est en bonne voie !

Se vuelve ?

Parti en 2017 pour découvrir le strass et les paillettes de Paris, Neymar avait violemment claqué la porte du côté de Barcelone. Depuis, l’attaquant brésilien a connu quelques hauts et beaucoup de bas. Même s’il n’est plus l’ailier virevoltant de la dernière décennie, il est toujours courtisé par les dirigeants barcelonais qui se sont succédés depuis son départ. Cette fois, Joan Laporta semble bien parti pour rapatrier le « Ney » en Catalogne. D’après El Chiringuito , un accord entre le Barça et le joueur a été trouvé. Les deux parties n’attendent désormais plus que le Paris Saint-Germain pour résilier son contrat… qui court jusqu’en 2027.…

EL pour SOFOOT.com