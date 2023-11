Neymar assigné aux prud’hommes par son ancienne employée de maison

La France manque trop à Neymar, alors il garde un petit lien avec elle.

Ancienne employée de maison de Neymar à Bougival, Marcia (prénom modifié dans l’enquête du Parisien sur le sujet), Brésilienne de 35 ans sans papier, a assigné aux prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye son ancien employeur pour travail dissimulé. Elle accuse l’ancien joueur du PSG, « documents à l’appui » , de l’avoir fait travailler, entre janvier 2021 et octobre 2022, 7 jours sur 7, sans la déclarer et en la rémunérant en espèces. Elle dénonce des conditions et un rythme de travail invivables, parlant de « cadence infernale, non rémunération d’heures supplémentaires, absence de congés payés et de suivi médical » . Elle réclame désormais 368 000 euros au Ney.…

CD pour SOFOOT.com