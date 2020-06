Neymar accusé d'homophobie : le footballeur doit-il être un exemple ?

Neymar est donc sous le coup, au Brésil, d'une plainte pour homophobie. Les fans du joueur, et ses avocats peut-être, vont sûrement arguer, en minimisant, du caractère privé de ses propos ou relativiser leur portée à l'échelle d'insulte ordinaire sous le coup de la colère. Mais impossible d'oublier qu'au regard de sa stature, aussi bien au pays qu'en France via le PSG, cette procédure judiciaire et son motif auront des conséquences bien au-delà du drama d'un banal règlement de compte familial digne d'une telenovela.

Le point de départ va peut-être rappeler de mauvais souvenirs à la FFF et une certaine vilaine histoire de quotas via un enregistrement en douce. Une captation audio d'une conversation entre amis de l'attaquant vedette du PSG a en effet fuité dans la presse. Neymar y parle fort peu élégamment, et de manière très imagée, de Tiago Ramos, un mannequin de 22 ans qui entretient une relation devenue publique avec sa mère Nadine Gonçalves, 52 ans. Son nouveau " beau-père ", dont la bisexualité a fait couler beaucoup d'encre dans la presse à scandale brésilienne, bénéficie d'un festival tristement habituel d'insultes homophobes :... Un des proches du buteur de lay va même d'un très technique. Un activiste LGBT brésilien, Agripino Magalhães, a dans la foulée de ces révélations déposé une plainte pour. Voilà pour le côté factuel. Le contexte mérite en revanche aussi d'être pris en compte. Et finalement les enjeux cachés derrière cette énième péripétiede l'éternel frustré du Ballon d'or. Ce type de remarques venant d'un footballeur n'est malheureusement pas nouveau. Voici six ans, un Brésilien du PSG, Alex, avait de la sorte déjà défrayé la chronique, lors d'un documentaire de Canal Plus, en se demandant doctement, en bon chrétien évangéliste, siAujourd'hui, cette plainte survient surtout et d'abord dans le Brésil de l'ultra-réactionnaire Jair Bolsonaro, en guerre contre les, leet les droits LGBT. Par ailleurs, personne n'ignore la relation très forte Lire la suite de l'article sur SoFoot.com