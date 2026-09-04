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Neymar a un nouvel ennemi, la pelouse de son propre stade
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 10:01
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Neymar a un nouvel ennemi, la pelouse de son propre stade

Neymar a un nouvel ennemi, la pelouse de son propre stade

Il ne s’arrêtera décidément jamais. Éliminé de la Coupe du Brésil par Palmeiras , Santos avait déjà suffisamment de raisons de faire grise mine. Mais Neymar, lui, a trouvé un coupable tout désigné : la pelouse de Vila Belmiro . Touché à une cuisse et contraint de quitter ses partenaires à la pause lors du nul (0-0), après une défaite 3-0 à l’aller, le Brésilien de 34 ans n’a pas franchement mâché ses mots sur Instagram. « Je voulais féliciter le responsable du terrain de Vila Belmiro » , a-t-il commencé, avant de poursuivre avec la délicatesse qu’on lui connaît : « C’était le pire terrain que le club ait jamais connu, plein de trous. »

Le terrain, ce grand méchant de l’histoire

Selon Neymar, ses coéquipiers n’ont donc pas seulement dû affronter Palmeiras, mais également un terrain qui avait visiblement décidé de participer au quart de finale. Et comme trois joueurs se sont blessés en première période , difficile pour lui de ne pas faire le rapprochement.…

AC pour SOFOOT.com

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