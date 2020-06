Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Newcastle surprend Sheffield Reuters • 21/06/2020 à 17:18









Newcastle surprend Sheffield par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans un match important dans la course à l'Europe pour Sheffield United, ce sont les Magpies de Newcastle qui s'imposent facilement à domicile (3-0). Les hommes de Steve Bruce ont profité de l'exclusion de John Egan après la mi-temps pour inscrire trois buts en seconde période. Le premier fut l'oeuvre de l'ancien niçois Allan Saint-Maximin, à l'affût suite à une grossière erreur défensive. Le second, intervenu à la 69e minute, fut celle de Matt Ritchie. Enfin, 9 minutes plus tard, Joelinton profitait du bon travail de Miguel Almirón pour accroitre l'avance de son équipe. Au classement, Sheffield manque l'occasion de chiper la 5e place à Manchester United tandis que Newcastle monte au 12e rang.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.