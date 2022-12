information fournie par So Foot • 26/12/2022 à 18:00

Newcastle repart sur les mêmes bases, Wolverhampton se reprend

Nouveau dauphin provisoire de Premier League, Newcastle a brillé lors de la dix-septième journée de championnat en allant battre facilement Leicester. Comme Fulham, qui a tranquillement dominé Crystal Palace. Et comme Brighton & Hove Albion, large vainqueur à Southampton. Everton a en revanche perdu gros contre Wolverhampton, qui respire un peu et laisse sa place de lanterne rouge en s'imposant sur le gong. Que des victoires à l'extérieur, pour une fois !

Everton 1-2 Wolverhampton

Crystal Palace 0-3 Fulham

Choc de cancres, à Everton. En déplacement chez les, Wolverhampton est allé chercher un succès inespéré qui lui fait énormément de bien. C'est pourtant Mina qui a débloqué la rencontre, Podence égalisant sans trop attendre. Et s'ils ont délaissé la possession de balle, lessont parvenus à faire mieux qu'éviter la défaite : en marquant sur le gong, Aït-Nouri a offert trois points essentiels à son club. Ce qui lui permet de quitter le rang de lanterne rouge en récupérant la dix-huitième place, à une longueur de sa victime du jour., comme le nombre de matchs sans victoire de Wolverhampton à l'extérieur en championnat jusque-là et un 1-0 infligé à... Everton, le 13 mars 2022.Ventre mou, ou milieu de tableau costaud ? En tout cas, c'est Fulham qui a emporté ce duel équilibré sur le papier : avec une réalisation inscrite au milieu de chaque mi-temps, lesont largement dominé Crystal Palace. Il faut dire que lesne se sont pas facilités la tâche, Mitchell et Tomkins ayant tous deux reçu un carton rouge…